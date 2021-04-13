«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба на Роналду

Туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами, сообщает Calciomercato.

По информации издания, итальянцы готовы отпустить нападающего Криштиану Роналду в английский клуб, а в обратном направлении отправится полузащитник Поль Погба, который не хочет продлевать контракт с «красными дьяволами».

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он принял участие в 195 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил 84 мяча и отдал десять результативных передач. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом страны (2006/07, 2007/08, 2008/09), обладателем Кубка (2003/04) и Суперкубка Англии (2007), двукратным обладателем Кубка лиги (2005/06, 2008/09), победителем Лиги чемпионов (2007/08) и чемпионом клубного первенства мира 2008 года.

В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 27 матчах в чемпионате Италии. В его активе 25 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Погба выходил на поле в майке «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Италии, а также завоевал два Кубка и три Суперкубка страны.

В сезоне-2020/21 Английской премьер-лиги (АПЛ) он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 21 встрече.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед своей отставкой советовал президенту клуба Андреа Аньелли избавиться от Роналду.