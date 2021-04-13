Гильерме прибыл на заседание КДК РФС

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщает РИА «Новости» в Telegram.

Вместе с футболистом на заседание прибыли переводчик и юрист клуба.

После матча 25-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0) фанатов красно-белых обвинили в расизме. Делегат встречи зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес голкипера «железнодорожников». В ответ «Спартак» предоставил видео, на котором вратарь показывает сектору болельщиков неприличные жесты.

Эпизоды будут разобраны на заседании КДК РФС, которое началось в 14.00 мск в Доме футбола.

Ранее «Спартак» выступил с официальным заявлением, в котором осудил любые проявления дискриминации, а также отметил, что клуб перед каждым туром просит болельщиков соблюдать правила поведения, не использовать пиротехнические изделия, избегать ненормативной лексики и оскорблений по расовому, этническому, национальному или социальному происхождению.