Общество

Россиянка, не заплатившая за проживание, забаррикадировалась в номере тайского отеля

Baza: в Бангкоке гражданка РФ забаррикадировалась в отеле из-за долга
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Гражданка России, у которой закончились деньги, забаррикадировалась в номере гостевого домика в Таиланде. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, последние 20 лет россиянка по имени Наталья жила в Азии и организовывала экскурсии. В 2025 году она заключила договор долгосрочной аренды с отелем в Бангкоке.

Позже она дважды заболевала, чем именно, не уточняется. Ситуация со здоровьем серьезно повлияла на ее материальное положение, Наталья перестала оплачивать жилье.

Отель выставил женщине счет на 42 тысячи бат (около 103 тысяч рублей). В результате россиянка закрылась в домике на более чем десять дней. Чтобы не выходить из номера, она ест запасы риса и пьет воду из-под крана. Денег у нее практически не осталось.

«Также у Натальи тяжелая ситуация с документами — российский паспорт просрочен, а загран с оверстеем. Жилья и родственников в России у Натальи нет», – сообщается в публикации.

Женщина обратилась к консульству РФ. Она просит, чтобы ей оплатили долг перед отелем, штраф за пребывание в стране сверх разрешенного периода, билет домой и дали «немного денег на первое время».

Ранее российские туристы сообщили о заболевших детях в отеле Таиланда.
 
