Мелании Трамп отказали в прокате ее фильма в Южной Африке

Документальному фильму о первой леди США Мелании Трамп отказали в прокате в Южной Африке. Об этом сообщает Variety.

Премьера фильма «Мелания» должна была состояться 30 января, но местный дистрибьютор отозвал релиз из проката ЮАР.

«Основываясь на последних событиях, мы приняли решение не выпускать фильм в прокат на территории Южной Африки», — объяснил Тобашан Говиндараджулу, глава отдела продаж и маркетинга Filmfinity.

Говиндараджулу не уточнил, какие события имеет в виду, но подчеркнул, что компания приняла это решение самостоятельно без давления со стороны.

Часовой фильм Бретта Ратнера «Мелания» посвящен работе Трамп в качестве первой леди США и ее отношениям с мужем.

В 2025 году президент США Дональд Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белого населения страны, в частности, фермеров, у которых якобы насильно конфискуют землю.

В феврале 2025 года глава США отдал распоряжение о разработке государственной программы по приему белых беженцев из ЮАР, в середине лета она начала действовать. Кроме того, Трамп усомнился в желательности участия ЮАР в работе Группы двадцати (G20) и заявил, что саммит «двадцатки» под председательством США в 2026 году во Флориде пройдет без южноафриканской делегации.

