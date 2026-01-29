«Буду вместе с Россией»: Губерниев о санкциях ЕС

Губерниев заявил, что всегда был, есть и будет вместе с Россией

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на попадание в санкционный список Европейского союза.

«Я был, есть и буду вместе с Россией, за Россию и российский спорт — со своей страной», — написал Губерниев.

Европейский союз включил в санкционный список телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель. Им выдвинуты обвинения в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации».

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Европе начали обсуждать возможность бойкота ЧМ-2026 в США из-за Гренландии.