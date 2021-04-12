НХЛ перенесла один из матчей из-за происходящего в Миннесоте

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» из-за событий, происходящих в Миннесоте, сообщает пресс-служба Лиги.

В официальном заявлении указано, что такое решение было принято «из уважения к общественности».

11 апреля в Миннесоте в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) представитель правоохранительных органов произвел выстрел в 20-летнего афроамериканца Данте Райта, когда пытался его арестовать. Райт скончался позднее в результате полученного ранения, что в итоге привело к массовым беспорядкам, а также столкновению протестующих и полицейских.

Национальная хоккейная лига выразила соболезнования семье и друзьям Данте Райта.

Поединок между «Сет-Луисом» и «Миннесотой» должен был состояться 13 апреля в 03.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал нерезультативную игру капитана команды Александра Овечкина в матче с «Бостон Брюинз», в котором столичная команда забросила восемь шайб (8:1).