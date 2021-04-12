Губерниев поддержал Гильерме после расистских оскорблений со стороны фанатов «Спартака»
Журналист Дмитрий Губерниев поддержал вратаря московского «Локомотива» Гильерме, который столкнулся с оскорблениями на расовой почве во время матча со столичным «Спартаком», передает Sport24.
Стоит отметить, что скандирования в адрес Гильерме со стороны фанатов «Спартака» были зафиксированы делегатом встречи.
«У нас непросто темнокожим спортсменам, а футболистам особенно. Хочу поддержать Гильерме и всех остальных, кто сталкивался с расизмом. Любой расизм — это возмутительно», — сказал Губерниев.
Также комментатор пожелал Гильерме вернуться в сборную России.
Интересно, что в «Спартаке» утверждают, что голкипер красно-зеленых сам спровоцировал болельщиков.
«Железнодорожники» расположились на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30 мск.
Ранее «Спартак» обратился в ЭСК по поводу судейства в матче с «Локомотивом».