Губерниев поддержал Гильерме после расистских оскорблений со стороны фанатов «Спартака»

Журналист Дмитрий Губерниев поддержал вратаря московского «Локомотива» Гильерме, который столкнулся с оскорблениями на расовой почве во время матча со столичным «Спартаком», передает Sport24.

Стоит отметить, что скандирования в адрес Гильерме со стороны фанатов «Спартака» были зафиксированы делегатом встречи.

«У нас непросто темнокожим спортсменам, а футболистам особенно. Хочу поддержать Гильерме и всех остальных, кто сталкивался с расизмом. Любой расизм — это возмутительно», — сказал Губерниев.

Также комментатор пожелал Гильерме вернуться в сборную России.

Интересно, что в «Спартаке» утверждают, что голкипер красно-зеленых сам спровоцировал болельщиков.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30 мск.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК по поводу судейства в матче с «Локомотивом».