Игрок «Спартака» Умяров высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

Шансы «Спартака»? Ничего не потеряно. Главная задача — достать «Зенит», стало тяжелее, но шансы есть. А про попадание в Лигу чемпионов — тут без вопросов, будем биться и бороться до конца», — цитирует Умярова «Чемпионат.com».

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка.

В оставшихся турах столичный клуб встретится с «Уфой» (18 апреля), московским ЦСКА (25 апреля), тульским «Арсеналом» (3 мая), подмосковными «Химками» (10 мая) и грозненским «Ахматом» (16 мая).

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белые не смогут стать чемпионами России в текущем сезоне. По мнению бывшего функционера, у «Зенита» хорошее преимущество в турнирной таблице. Червиченко отметил, что сине-бело-голубые могут проиграть две игры.