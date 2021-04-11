Павлюченко: регулярно вижу счастливых фанатов «Локомотива»

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о матче «Локомотив» — «Спартак» 2007 года, когда в Черкизово хозяева одержали драматичную победу со счетом 4:3.

«Я два раза в неделю приезжаю на стадион «Локомотива», где висят фотографии памятных для клуба моментов. Один из самых больших плакатов посвящен матчу 2007 года, когда я сделал хет-трик, но мы проиграли после гола Асатиани на последней минуте.

Так что я регулярно вижу счастливых фанатов «Локомотива», пропускающего Плетикосу и сразу вспоминаю тот день», — написал Павлюченко в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, что игра «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч 30-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».