Стал известен первый участник группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Как информирует Gracenote, первую путевку в основной раунд турнира завоевала мюнхенская «Бавария».

Подопечные Ханса-Дитера Флика сыграли вничью в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги против берлинского «Униона». Этот результат позволил баварцам набрать 65 очков, которые обеспечили клубу минимум четвертую строчку в турнирной таблице по итогам сезона.

Для действующих обладателей трофея выход в групповой этап стал 25-м. Этот результат является повторением рекорда мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

Напомним, что в первом четвертьфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21 против «Пари Сен-Жермен» «Бавария» на своем поле потерпела поражение со счетом 2:3.

