Жена Мамаева предложила избрать Галицкого на пост президента России

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Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, предложила избрать владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на пост президента России.

«Предлагаю его в президенты страны», — написала Алана в Instagram, отвечая на вопрос о своем отношении к Галицкому.

Напомним, в начале марта Алана Мамаева объявила о том, что подала на развод с игроком. Испанская модель Ирен Гарсия Морено призналась, что находилась в отношениях с российским полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Ранее жена футболиста Алана Мамаева упрекнула своего супруга в изменах именно с этой девушкой. Отмечалось, что 32-летний хавбек познакомился с испанской моделью во время зимних тренировочных сборов с «Ростовом» в Марбелье. Сама Ирен Гарсия Морено эту информацию подтвердила.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Мамаев провел десять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, испанская модель Ирен Гарсия Морено назвала расценки за интервью