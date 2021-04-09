Актриса фильмов для взрослых сообщила, что предоставляла услуги эскорта трем игрокам «МЮ»
Венгерская актриса фильмов для взрослых Шона Ривер рассказала британским СМИ, что предоставляла услуги эскорта игрокам «Манчестер Юнайтед». Имена футболистов девушка называть не стала.
«Они рассчитывают, что ты будешь с ними, потому что знамениты. На самом деле они не хотят настоящих свиданий с тобой. Они хотят, чтобы ты сопровождала их, но оставалась в тени», — рассказала Ривер в интервью Mirror.
Также актриса рассказала о том, что несмотря на высокие зарплаты, особой щедростью футболисты не отличаются.
«Тот факт, что у них много денег, не говорит об их щедрости. Один из этих парней тайком взял у меня € 200, которые перед этим мне заплатил. Когда я спросила его об этом, он ответил: «Извини, я заказал пиццу для друзей и взял эти деньги, потому что у меня больше не было», — сказала Ривер.
Ранее сообщалось, что Голый мужчина выбежал на поле по ходу игры «Гранада» — «МЮ».