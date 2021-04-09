Аленичев: никогда не буду тренировать «Зенит» и ЦСКА

Знаменитый в прошлом футболист Дмитрий Аленичев, ныне работающий тренером, заявил, что никогда не будет тренировать «Зенит» и ЦСКА.

«Тренером «Зенита» я никогда точно не буду. Ни при каких условиях! Ни тренером «Зенита», ни тренером ЦСКА. Точно нет. Это были наши принципиальные соперники. Моя любимая команда — «Спартак». Я же в «Спартаке» играл. И тренером там был. А может быть, еще раз буду», — сказал Аленичев в интервью для YouTube-канала «СпортХаб».

Аленичев играл за московский «Спартак» с 1994 по 1998 год, а затем с 2004 по 2006 год. Главным тренером красно-белых он работал с 10 июня 2015 по 5 августа 2016. Это случилось после начала чемпионата-2016/2017. После ухода Аленичева главным тренером стал его помощник Массимо Каррера и «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

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