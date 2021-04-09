Боец MMA Шахбулатов раскритиковал поведение Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Шахбулатов поделился мнением о поведении экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Если человек задевает твою семью, он за это должен ответить. Но у нас другой менталитет. В Америке почти невозможно подраться. Конор Макгрегор никогда не выйдет один на один ни с кем.

А вот в России за такое можно потом получить на улице. Мужчину не красит, когда он задевает личные качества и семью. Мужчина должен быть мужчиной. Как я могу задеть человека? Я просто не имею права говорить о его личностных качествах и семье», — сказал Шахбулатов в интервью «Газете.Ru».

Спортсмен отметил, что за время выступления в MMA он не сталкивался с таким поведением соперников.

Ранее Макгрегор высказался об решении обладателя чемпионского титула легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Ирландец в своем сообщении намекнул, что 32-летнему россиянину стоило выступать в более высокой весовой категории.