Футболисты «Арсенала» пытались наброситься на тренеров ЦСКА

Футболисты тульского «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев пытались наброситься на тренеров московского ЦСКА после матча 1/4 финала Кубка России, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник

Напомним, армейцы победили со счетом 2:1.

«Они обещали им проломить головы. Конфликт вскоре был погашен — футболистов оттащили от тренеров», — сказал источник.

Счет в матче открыл игрок туляков Евгений Луценко. Он отличился за 12 минут до свистка на перерыв. В самом начале второго тайма Вадим Карпов восстановил равновесие, а за четыре минуты до конца основного времени Марио Фернандес вывел красно-синих вперед.

В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают четвертое место, набрав 43 очка. Следующий матч в чемпионате подопечные Ивицы Олича проведут 12 апреля против «Ротора» из Волгограда.

«Арсенал» располагается на 14-й строчке, имея в активе 17 баллов. 11 апреля туляки примут на своем поле «Краснодар», который несколько дней назад назначил Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

Ранее ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом» в Кубке России.