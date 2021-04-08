ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом» в Кубке России

Московский ЦСКА одержал победу в матче 1/4 финала Кубка России по футболу над тульским «Арсеналом».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл игрок туляков Евгений Луценко. Он отличился за 12 минут до свистка на перерыв. В самом начале второго тайма Вадим Карпов восстановил равновесие, а за четыре минуты до конца основного времени Марио Фернандес вывел красно-синих вперед.

Также в полуфинал пробились московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и самарские »Крылья Советов». Жеребьевка 1/2 финала состоится 9 апреля.

В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают четвертое место, набрав 43 очка. Следующий матч в чемпионате подопечные Ивицы Олича проведут 12 апреля против «Ротора» из Волгограда.

«Арсенал» располагается на 14-й строчке, имея в активе 17 баллов. 11 апреля туляки примут на своем поле «Краснодар», который несколько дней назад назначил Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

Ранее самарские «Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.