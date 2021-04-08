Telegram-канал рассказал о финансовых схемах «Спартака»

Telegram-канал BlackMirror выложил информацию о проекте московского «Спартака» по созданию аффилированного футбольного агентства.

«Речь идет о создании собственного аффилированного футбольного агентства. Рассказывается о теневых финансовых схемах руководителей команд и сторонних агентов. С их помощью происходят распилы на трансферах», — говорится в описании файла.

Также BlackMirror сообщил, что красно-белые потеряли на трансферах с 2004 по 2020 год €274 млн.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место, набрав 47 очков. Петербургский «Зенит» расположился на первой строчке, имея в своем активе 48 баллов и игру в запасе.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее BlackMirror опубликовал материалы, которые касаются владельца красно-белых Леонида Федуна, а также его супруги Заремы Салиховой.