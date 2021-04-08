«Она и раньше безобразно высказывалась»: Тарасова отреагировала на претензии украинки Баюл

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на претензии украинской фигуристки Оксаны Баюл к россиянке Алине Загитовой по поводу плагиата платья.

По мнению олимпийской чемпионки-1994, платье российской фигуристки на Играх в Пхенчхане очень похоже на наряд, в котором Баюл завоевала золото в Лиллехаммере.

«Мы уже и забыли, что Оксана была олимпийской чемпионкой, а сейчас она нам напоминает. И еще напомнила о том, как она и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах, взялась за старое. Баюл уже больше двадцати лет не выступает на льду, решила напомнить о себе таким неприятным способом», — сказала Тарасова в интервью Sport24.

Дизайнер Ольга Рябенко, автор красной балетной пачки для олимпийской произвольной программы Алины Загитовой, отвергла претензии Баюл о плагиате и заявила, что мнение украинки ей неинтересно.

Ранее сообщалось, что дизайнер платья Загитовой ответила на обвинения в плагиате.