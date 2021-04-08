Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил историческое достижение в рамках Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

По информации источника, форвард стал первым футболистом в истории турнира, кто смог забить пять голов выездных матчах 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов в рамках одного сезона.

7 апреля «ПСЖ» со счетом 3:2 обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов мюнхенскую «Баварию», Мбаппе оформил в поединке дубль. Его второй гол стал победным для команды.

Примечательно то, что «Бавария» в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Ханса-Дитера Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии».