«ПСЖ» обыграл «Баварию» 3:2 в гостях в четвертьфинале Лиги чемпионов

7 апреля в Мюнхене в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов встречасись немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Уже на третьей минуте гости убежали в контратаку, Неймар протащил мяч с правого края в центр и до штрафной, выждал момент и отпасовал на свободного Мбаппе, который с близкого расстояния расстрелял Нойера. На 28-й минуте Неймар выполнил классный заброс из глубины, и пока мюнхенцы создавали искусственный офсайд, Маркиньос занял правильную позицию, получил мяч, оставшись один на один с Нойером. Свою дуэль с вратарем капитан «ПСЖ» выиграл. На 37-й минуте Павар выполнил очередной заброс в штрафную Парижа, где расторопнее всех оказался Шупо-Мотинг, забивший в ворота своей бывшей команды.

На 60-й минуте «Бавария» сравняла счет. Заработали хозяева очередной «стандарт», Киммих выполнил идеальную подачу в сторону ворот, и Мюллер, опередив всех, переправил мяч в угол! На 68-й минуте парижане снова вышли вперед: Мбаппе на скорости вошел в штрафную, запутал Боатенга и мощно пробил в ближний угол.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «ПСЖ»..