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Бавария ПСЖ

Повторение финала: «Бавария» принимает «ПСЖ». LIVE

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» - «ПСЖ». ОНЛАЙН

Мюнхенская «Бавария» принимает французский «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала. 1-й матч  |   07 апреля 22:00   |  Матч не начался
Бавария
0:0
ПСЖ
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Трансляция
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21:35

Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и французским «ПСЖ».