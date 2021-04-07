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Трансляция
С конца
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21:35
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
21:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и французским «ПСЖ».