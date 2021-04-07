Панарин вышел на второе место по количеству очков в среднем за матч

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на второе место по количеству очков в среднем за матч.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз» (8:4) россиянин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Теперь в активе нападающего 40 (12+28) очков в 27 играх. В среднем за игру он набирает 1,48 балла.

Лидирует по этому показателю капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В 30 матчах регулярного чемпионата он набрал 64 очка (1,64 – в среднем за игру).

Замыкает тройку еще один форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль. На его счету 57 очков в 39 встречах (1,46 – за игру).

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 418 матчах, в которых набрал 455 (160+295) очков.

В 2016 году он стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В 2020-м он попал в первую символическую сборную всех звезд лиги.

Ранее сообщалось, что Панарин был признан первой звездой матча с «Пингвинз».