Широков о Гончаренко: «Краснодар» поменял шило на мыло

Бывший футболист «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков прокомментировал назначение бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

Широков заявил, что не ожидает прогресса в игре быков с приходом нового главного тренера.

«Для «Краснодара» это топтание на месте. На контрасте сейчас будет чуть лучше, наверное, а дальше я не думаю, что что-то кардинально поменяется. Что, ЦСКА кардинально лучше играет, чем «Краснодар»? Поменяли шило на мыло. Они же говорят, что в «Краснодаре» игроки хуже, чем в ЦСКА. С чего вдруг Гончаренко их поднимет на другой уровень? ЦСКА разве прогрессировал три последних года?» — цитирует Широкова «Чемпионат».

При этом экс-футболист отметил, что будет интересно посмотреть на работу белорусского специалиста в новом клубе.

«Удобен ли Гончаренко для президента клуба Галицкого? Он, наверное, по такому принципу и выбирает себе тренеров. Видимо, удобный. Галицкий не хочет вперед идти, ему нормально на месте топтаться», — добавил бывший спортсмен.

По мнению Широкова, Галицкого устраивает положение команды на четвертых-шестых местах, а успехом он считает третье место.

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «быки» на выезде встретятся с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 11 апреля.

Ранее бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о назначении Гончаренко.