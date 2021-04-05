Губерниев отреагировал на смерть комментатора Гендлина

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть комментатора Владимира Гендлина, передает «Чемпионат.com».

«Это огромная потеря для цеха, фантастический профессионал, влюбленный в спорт. Соболезную близким, нам всем его будет не хватать», — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что Гендлин был для него голосом профессионального бокса.

Журналисту было 84 года. Отмечается, что 9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт и две операции. Он выписался из больницы через несколько дней, но вскоре почувствовал себя плохо. У него взяли тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. 26 марта у него обнаружили наличие антител. Медики пришли к выводу, что Гендлин перенес COVID-19, но не заметил его. У него случилось осложнение в виде пневмонии. 4 апреля журналиста подключили к ИВЛ. Гендлин провел 51 бой на любительском ринге, одержав 50 побед при одном поражении.

Ранее умер спортивный комментатор бокса Владимир Гендлин.