Олич высказался о своей первой победе с ЦСКА на посту главного тренера

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о победе команды в матче 24-го тура чемпионата России против «Тамбова».

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Тяжело было играть, так как практически за два дня до игры я впервые увидел игроков. Некоторые были в сборной, где сыграли несколько матчей. Практически все говорили, что мы сегодня выиграем. Но если ты не будешь отдавать всего себя на 100 процентов, ты не выиграешь», — приводит слова Олича официальный сайт команды.

Также специалист поздравил с победой болельщиков. Он признался, что был удивлен столь сильной поддержке фанатов в гостевой встрече.

После 24-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 43 очка, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-синие отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на пять баллов. При этом у сине-бело-голубых есть игра в запасе.

Ранее Олич прокомментировал травму исландского защитника Хердура Магнуссона.