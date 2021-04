Овечкин восхитился игрой Самсонова в матче против «Нью-Джерси»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восхитился игрой вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси». Его слова передает пресс-служба клуба в Twitter.

«Мы знали, что они выйдут и изо всех сил будут стараться победить. У них было много шансов забить, но я думаю, что сегодня Сэмми было невозможно остановить. Очевидно, он принес нам победу и очки по итогам встречи», — сказал 35-летний капитан «столичных».



После этого успеха столичный коллектив набрал 54 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице Восточного дивизиона.

«Дьяволы» с 32 баллами идут на предпоследней строчке.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все матчи гладкого чемпионата клубы НХЛ проводят со своими соседями по дивизиону.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси».

