В «Спартаке» положительно отреагировали на желание Фернандо вернуться

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал известие о желании полузащитника Фернандо вернуться в клуб.

По его словам, данная новость вызвала в клубе положительные эмоции.

«Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже говорят о желании вернуться. Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам», — сказал Фетисов в интервью «СЭ».

Напомним, что в настоящее время Фернандо защищает цвета китайского «Бэйцзин Гоань».

29-летний бразилец выступал за «Спартак» в период с 2016 по 2019 год. За это время он провел 78 официальных матчей, в которых сумел отличиться 11 раз.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА заявил главного тренера Ивицу Олича и его помощников Игора Юкича и Илию Арачича для работы в нынешнем розыгрыше РПЛ.