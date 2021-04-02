Тренерский совет СБР поставил оценку сборной России за сезон

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) поставил оценку национальной команде за сезон.

«Женская и мужская основные команды получили оценку удовлетворительно (по шкале – удовлетворительно/неудовлетворительно) на Тренерском совете в Ханты-Мансийске», — сообщает Telegram-канал СБР.

Пять медалей в сезоне-2020/2021 Россия выиграла в эстафетах. Золотыми стали смешанная эстафета в Оберхофе и женская в Антхольце, мужчины выиграли серебро и две бронзы.

Из семи наград, завоеванных российскими спортсменами в Кубке мира – 2020/2021, только две личные.

Хуже было только в сезоне-2017/2018, когда у России было пять индивидуальных медалей.

Для сравнения, сборная Норвегии выиграла 83 медали (38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых). У Франции – 34 медали (12-10-12), Швеции — 31 (8-12-11).

Российские мужчины и женщины заняли пятое место в Кубке наций.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российского биатлониста Эдуарда Латыпова в сезоне--2021/22.