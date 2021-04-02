Панарин вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ) нападающий отдал две результативные передачи. Теперь в его активе 34 (9+25) очка в 25 встречах.

Второе место в гонке бомбардиров среди россиян занимает одноклубник Панарина Павел Бучневич. Он принял участие в 35 матчах, в которых забросил 14 шайб и отдал 18 результативных передач.

На третьей строчке располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В игре с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин отметился голевым пасом. Всего лидер столичной команды набрал 31 (18+13) балл в 32 матчах.

В общем рейтинге бомбардиров лидирует капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого 63 (21+42) очка.

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на четвертое место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов среди россиян в НХЛ. По этому показателю форвард «Рейнджерс» обошел бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка.