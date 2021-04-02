Александр Емельяненко рассказал об общении с Рамзаном Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об общении с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

«Постоянно общаемся. То о чем-то, то ни о чем. В большинстве — ни о чем: «Как дела? Как форма?» В его дела не лезу, делать там абсолютно нечего. А он постоянно интересуется, в какой я форме», — цитирует Емельяненко Sport24.

В профессиональной карьере Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее Емельяненко рассказал, как проиграл иномарку, которую подарил ему Кадыров, президенту бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову.