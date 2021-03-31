Лыжники устроили потасовку после финиша на чемпионате России

Полуфинал мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени завершился потасовкой.

После финиша Антон Быков, представляющий Тарарстан, начал кричать на Владислава Афанасьева из Удмуртской Республики, а затем ударил своего соперника ногой. В ответ Афанасьев ударил обидчика палкой. Драку удалось предотвратить.

Победу в финале командного спринта одержала команда Александра Большунова и Александра Терентьева. Спортсмены, представляющие Архангельскую область, прошли дистанцию за 20 минут 46,52 секунды. Второе место заняли Иван Кириллов и Андрей Краснов, выступавшие за Сахалинскую область (+1,85). Тройку сильнейших замкнули Денис Спицов и Иван Якимушкин из команды Тюменской области (+7,60).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Ранее тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему лидер сборной Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Командный спринт. Свободный стиль. Финал

1. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов) — 20.46,5

2. Сахалинская область (Иван Кириллов, Андрей Краснов) — +1,8

3. Тюменская область-1 (Денис Спицов, Иван Якимушкин) — +7,6