Салах ответил на вопрос о возможном уходе из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о возможном уходе из команды.

«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Посмотрим, что произойдет, но я предпочитаю не говорить об этом сейчас», — цитирует Салаха Marca.

Египтянин заявил, что хотел бы играть в футбол еще много лет.

«Почему бы и нет? Никто не знает, что произойдет в будущем, так что… Может быть, однажды, я буду играть в Испании, да», — добавил футболист.

По информации СМИ, между футболистом и главным тренером клуба Юргеном Клоппом произошел конфликт, из-за которого игрок может покинуть команду.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. Вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

После 29 игр мерсисайдцы набрали 46 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 25 баллов.

Ранее Салах рассказал об отношениях с Клоппом.