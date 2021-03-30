«Локомотив» опубликовал обращение после вылета из плей-офф

Ярославский «Локомотив» опубликовал обращение в Twitter после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В такой момент — когда заканчивается сезон — довольно трудно подбирать слова. И в нашем случае можно сказать лишь одно.



Мы вернемся. И будем еще сильнее», — заявила пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что подопечные Андрея Скабелки уступили столичному ЦСКА в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина в семи матчах.

За выход в финал плей-офф КХЛ московские армейцы сыграют против своих одноклубников из Санкт-Петербурга.

Ранее Алиса Знарок, жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, опубликовала первый пост после скандала с обвинениями тренера Андрея Назарова.