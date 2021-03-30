Щербакова — о победе на чемпионате мира: корона не вырастет

Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова высказалась о дальнейших планах.

17-летняя спортсменка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжать усердно трудиться.

«Корона не вырастет. Точно-точно. Я этого не боюсь, потому что это никак не повлияет на мои цели в фигурном катании. Я точно также вернусь на лед и буду тренироваться.

Тем более, после этого мирового первенства у меня прибавилось мотивации для работы. Несмотря на такой хороший результат, есть моменты, которыми я очень недовольна», — сказала Щербакова в эфире шоу «Док-ток».

Напомним, что на чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о критике методов работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.