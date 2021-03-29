Бывший гонщик заявил, что Мазепину не место в автоспорте

Бывший гонщик Микка Сало заявил, что пилоту команды «Формулы-1» «Хаас» Никите Мазепину не место в автоспорте.

«Это парень, которому просто здесь не место», — сказал Сало в эфире финского телеканала C More.

Никита Мазепин сошел с дистанции Гран-при Бахрейна уже на первом круге. Россиянин обошел Мика Шумахера, а потом болид потерял скорость, его повело и случился вылет. Россиянин долгое время оставался в машине, затем сообщил всем по радио, что с ним все в порядке. На его болиде отлетело переднее антикрыло, также было сильно повреждено заднее. Мазепин по радио извинился перед командой за свой вылет. Позже он заметил, что это исключительно его ошибка.

Стоит отметить, что Виталий Петров, который также выступал в «Формуле-1» поддержал своего соотечественника.

«После удачных гонок все забудут про этот инцидент. Никите же надо продолжать свою работу под таким давлением и учитывать все нюансы, которые могут произойти с ним в гонках», — сказал Петров в интервью Sport24.

Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна.