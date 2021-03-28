Полузащитник «Баварии» Мюллер высказался об уровне АПЛ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер высказался об уровне Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, чемпионат Англии является главной лигой мира.



«Мне нравится интенсивность АПЛ. В Премьер-лиге больше топ-клубов. Не знаю, действительно ли качество команд и клубов выше. Потому что обычно, когда играет «Бавария» с английскими командами, все складывается хорошо!

Я не считаю, что команды АПЛ суперсильные. Но, конечно, конкуренция в лиге большая. Каждую неделю проходят значимые встречи», — сказал Мюллер.

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