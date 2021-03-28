«Арсенал» может усилиться звездой «Бетиса»

Полузащитник «Бетиса» и сборной Франции Набиль Фекир может пополнить состав лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, представители британского клуба уже провели предварительные переговоры со своими испанскими коллегами, на которых обсуждался вопрос потенциального перехода хавбека в стан «канониров» в предстоящее летнее трансферное окно.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Фекир провел 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.



Последний раз Фекир поразил ворота оппонентов в феврале текущего года во время игры против «Вильярреала».

Ранее сообщалось, что полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер высказался об уровне Английской премьер-лиги (АПЛ).