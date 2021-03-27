Россия обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022
Сборная России выиграла у Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Встреча прошла в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт» в присутствии более 13 тысяч зрителей и завершилась победой подопечных Станислава Черчесова с минимальным счетом 2:1.
Счет на 26-й минуте открыли хозяева — после передачи Далера Кузяева ворота Яна Облака поразил Артем Дзюба. Спустя девять минут капитан национальной сборной оформил дубль, выиграв верховую борьбу у защитников команды гостей и пробив в нижний угол.
Словенцам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Йосипа Иличича с дальней дистанции.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.
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