На ЧМ по фигурному катанию выявлен новый случай заражения коронавирусом
На чемпионате мира по фигурному катанию выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
«В ходе строгих процедур тестирования был выявлен второй положительный тест. ISU и оргкомитет будут уважать конфиденциальность соответствующего лица», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это второй случай заражения коронавирусом после проведения ПЦР-теста по прибытии на чемпионат мира до аккредитации.
«Инфицированные не получили аккредитации и не был допущены к соревнованиям», — добавили в ISU.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее тренер Елена Буянова оценила выступление Анны Щербаковой на ЧМ по фигурному катанию.