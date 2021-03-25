Игрок молодежной команды «Лацио» погиб в результате ДТП

Футболист молодежной команды итальянского «Лацио» Даниэль Герини скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает итальянское издание появилось видео смертельной для бойца ММА драки в Северной Осетии.

По информации источника, смертельный для игрока инцидент произошел в Риме. На одной из улиц столкнулись две машины, в одной из которых находился Герини вместе со своими приятелями. Друзья футболиста были доставлены в больницу, на сегодняшний момент они находятся в тяжелом состоянии.

Футболисту было 19 лет. Кроме молодежной команды римского клуба он также защищал цвета «молодежек» «Торино», «Фиорентины» и СПАЛа. Герини вызывался в национальные сборные: на его счету девять матчей в составе сборной Италии до 15 лет и четыре игры за национальную команду до 16 лет.

Ранее сообщалось, что появилось видео драки, в которой был убит российский боец смешанного стиля (MMA) Алан Хадзиев.