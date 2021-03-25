На ЧМ по фигурному катанию выявлен еще один случай заражения COVID-19

Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен на чемпионате мира по фигурному катанию — 2021, который проходит в Стокгольме, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Организация выступила с официальным заявлением, где было отмечено, что второй случай, как и первый, был зафиксирован после теста ПЦР по прибытии на место до аккредитации. Следовательно, ни один человек не получил аккредитации и не был включен в число участников.

«В ходе строгих процедур тестирования был выявлен второй положительный случай. ISU и Организационный комитет будут уважать конфиденциальность соответствующего лица и сообщат остальным участникам чемпионата мира внутреннюю информацию о ситуации», — отмечено в сообщении.

25 марта короткие программы прошли в женском одиночном катании и у спортивных пар. В дуэтах лидируют Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Судьи оценили прокат российского дуэта в 80,16 балла. На втором месте оказались китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, которые за свое выступление получили 77,62 балла. Замкнули тройку лидеров еще одни российские спортсмены. Пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов набрала 75,79 балла.

У женщин первой стала российская фигуристка Анна Щербакова, которая тренируется у Этери Тутберидзе. На втором месте оказалась японская спортсменка Рика Кихира, замкнула тройку лидеров еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что российская пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме.