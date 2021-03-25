Черчесов одержал 21 победу в 50 матчах на посту главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов одержал 21 победу в 50 матчах на посту наставника национальной команды.

В стартовом матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России одержала победу над национальной командой Мальты, обыграв соперников со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Этот поединок стал для Черчесова юбилейным на посту. Стоит отметить, что больше игр со сборной провел только Олег Романцев — 60 встреч за два периода в команде.

Победа над мальтийскими футболистами стала 21-й для Черчесова. Больше лишь у Гуса Хиддинка (22 в 39 играх) и Романцева (36). Также в активе нынешнего наставника сборной России 12 ничьих и 17 поражений.

Сборная России в марте проведет еще два поединка — со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Ранее сообщалось, что Россия одолела Мальту на старте квалификации чемпионата мира — 2022.