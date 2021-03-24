В «Самбо-70» оценили выступление Трусовой в короткой программе

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил результат Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«За всех переживаем. Если слушали бы еще советы! Все же сами себе на уме. Коллектив должен быть единым! Тогда бы и результат был точнее. Она еще молодая девчонка, свое возьмет. Будем надеяться на нее тоже», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

По итогам выступления Трусова получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову расстроило выступление Трусовой.