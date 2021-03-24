Чемпионка мира призвала прекратить критику в адрес Трусовой и Плющенко

Чемпионка мира Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на мировом первенстве 2021 года в Стокгольме.

«Если честно, удивила Трусова. Но такие провалы бывают у каждого! Возьмите меня или олимпийских чемпионов. Я не думаю, что Трусова плохо тренируется, она всегда это делает, ей даже тренер не нужен», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Бывшая спортсменка напомнила, что в 2018 году после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане неудачно выступила россиянка Алина Загитова.

«Очень хочется Сашу поддержать. Не надо на Плющенко все валить! Нужно забыть это все как страшный сон. Скоро произвольная, сейчас можно отыграться. Но нужно настроиться и забыть про короткую. Только не надо поливать человека», — добавила Бутырская.

По итогам выступления Трусова получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин.

Ранее сообщалось, что заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову расстроило выступление Трусовой.