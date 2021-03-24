Валуев ответил Хабибу по поводу Моргенштерна

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев ответил Хабибу Нурмагомедову по поводу критики Моргенштерна. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, все, что появляется в интернете, в рамках законодательства Российской Федерации курирует Роскомнадзор.

«Если закон кто-то переступает, обращаемся в суд, судимся и поступаем по их решению. Также Роскомнадзор напрямую занимается изъятием тех вещей, которые противоречат нормативно-правовым актам», — сказал Валуев.

Напомним, что в 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду «Женщина года» от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации «Музыкант года» GQ Человек года 2020.

Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes «40 успешных звезд России до 40 лет».

Ранее глава российского бойцовского промоушена АМС Fight Nights Global Камил Гаждиев рассказал о своем отношении к рэперу Моргенштерну.