В Китае нашли лекарство, способное подавлять вирус Нипах

Разработанный в Китае препарат против COVID-19 может быть эффективен и в борьбе с вирусом Нипах. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на результаты исследований.

Как отметило издание, специалисты Уханьского института вирусологии выяснили, что противовирусное средство VV116, ранее созданное для лечения коронавирусной инфекции, демонстрирует выраженный терапевтический эффект при заражении вирусом Нипах. Испытания проводились на золотистых хомяках.

По данным исследователей, пероральный прием VV116 повысил выживаемость лабораторных животных до 66,7%, а также значительно снизил вирусную нагрузку в легких, селезенке и головном мозге, которые считаются основными органами-мишенями инфекции.

Китайские вирусологи считают, что полученные результаты впервые подтверждают терапевтический потенциал препарата против вируса Нипах. По их оценке, средство может использоваться как для профилактики среди групп повышенного риска, включая медицинских работников и сотрудников лабораторий, так и в качестве доступного лекарства при текущих и возможных будущих вспышках заболевания.

Последние два подтвержденных случая заражения вирусом Нипах были зарегистрированы в индийском штате Западная Бенгалия с декабря 2025 года. При этом Минздрав Индии опроверг сообщения ряда СМИ о пяти выявленных случаях заболевания в стране.

Вирус Нипах впервые обнаружили в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки инфекции периодически фиксируются в странах Азии, включая Индию. Заболевание вызывает воспаление головного мозга и тяжелые респираторные осложнения. Вакцины от вируса пока не существует, а уровень летальности может достигать 70%.

Основными переносчиками инфекции считаются крыланы — крупные летучие мыши, питающиеся фруктами и пальмовым соком. Врачи в регионах распространения вируса рекомендуют избегать употребления поврежденных или надкусанных плодов и не подбирать фрукты с земли.

Ранее Вьетнам усилил эпидемиологический контроль из-за вспышки вируса Нипах в Индии.