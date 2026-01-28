Размер шрифта
На Бали обнаружили тело россиянина

Bali Post: 41-летний россиянин найден мертвым на индонезийском острове Бали
Тело гражданина Российской Федерации было обнаружено в курортном городе Убуд на индонезийским острове Бали. Об этом сообщил портал Bali Post со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что 41-летнего мужчину нашли без признаков жизни в номере гостиницы 27 января. Свет в его комнате был включен с вечера и привлек внимание полиции, при проверке утром обнаружили его лежащим лицом вниз.

По словам очевидцев, за день до этого из номера доносились крики о помощи.

Предварительно, причиной смерти могла послужить остановка сердца. Врачи не обнаружили следов насилия, повреждений на месте происшествия также нет. В правоохранительных органах отметили, что россиянин проживал в этом номере с июня 2025 года.

В мае 2025 года в отеле на Бали обнаружили тело российского бизнес-коуча с пакетом на голове и ремнем на шее. Сообщалось, что мужчина несколько дней не выходил из своего номера, из-за чего персонал отеля предпринял попытку узнать, все ли хорошо с посетителем. Один из работников постучался в дверь, ответа не последовало, тогда он пробрался к окну номера и увидел лежащего на полу Артема.

Ранее российского журналиста нашли мертвым во Франции.
 
