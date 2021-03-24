16 сэйвов Василевского помогли «Тампе» переиграть «Даллас»

«Даллас Старз» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лайтнинг».

Российский защитник победившей команды Михаил Сергачев в матче отличиться не смог и очков не набрал. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 бросков по своим воротам из 17.

Ворота «Далласа» защищал другой российский голкипер — Антон Худобин. Он смог отразить 24 броска по своим воротам из 26. Нападающий «Старз» Денис Гурьянов провел на льду 12 минут 36 секунд и отличиться результативными действиями не смог.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич был признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2

1:0 — Хинц (Робертсон, Павелски), 04:32;

1:1 — Стэмкос (Хедман, Палат), 28:08;

1:2 — Гурд, 32:44.