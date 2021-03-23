Гарет Бэйл рассказал о желании вернуться в мадридский «Реал»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм», заявил, что желает вернуться в мадридский «Реал».

«Основная причина, по которой я пришел в «Тоттенхэм» заключалась в моем желании играть в футбол и иметь постоянную игровую практику. В первую очередь это было сделано для того, чтобы я смог поехать на чемпионат Европы в хорошей форме. Изначальный план заключался в том, чтобы провести один сезон в «шпорах», а затем вернуться в «Реал», — сказал Бэйл в интервью Wales Online.

Бэйл был отдан «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2022-го года. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провел 12 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Против возвращения Бэйла в «Реал» главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан, французский специалист считает, что Бэйл может негативно повлиять на обстановку в раздевалке команды.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продлить на год аренду Бэйла.