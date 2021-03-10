«Тоттенхэм» может продлить на год аренду Бэйла
Вадим Балканов
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Лондонский «Тоттенхэм» может продлить на год аренду вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает сообщает Football.London.
По информации источника, у «шпор» есть опция выкупа валлийцами или возможность пролонгации арендного договора еще на сезон на тех же условиях.
Отмечается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет его возвращения в мадридскую команду.
Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау объяснил сенсационный выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.