«Тоттенхэм» может продлить на год аренду Бэйла

Лондонский «Тоттенхэм» может продлить на год аренду вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает сообщает Football.London.

По информации источника, у «шпор» есть опция выкупа валлийцами или возможность пролонгации арендного договора еще на сезон на тех же условиях.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет его возвращения в мадридскую команду.

Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау объяснил сенсационный выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.